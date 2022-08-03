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​Росіяни накрили вогнем громаду на Дніпропетровщині, є поранений

Окупанти завдали ударів касетними снарядами.

​Росіяни накрили вогнем громаду на Дніпропетровщині, є поранений
Ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОДА

Нині після обіду росіяни двічі накрили вогнем із "ураганів" Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під обстріли потрапила Зеленодольська громада. Рашисти використали касетні снаряди.

"Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні. У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків", - розповів Резніченко.

Він додав, що на місці обстрілів працюють фахівці, які з’ясовують масштаби руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні вночі загарбники обстріляли Велику Костромку. Тут зачепило дитячий садок та церкву. Також пошкоджена лінія електропередач. Село залишилося без світла.

Напередодні окупанти обстріляли два райони на Дніпропетровщині, було пошкоджено житло й автомобілі

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