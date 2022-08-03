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​Окупанти обстріляли Чугуїв з “ураганів”. Загинув мирний житель, громадянин Росії

Ще двоє людей отримали поранення.

​Окупанти обстріляли Чугуїв з “ураганів”. Загинув мирний житель, громадянин Росії
Фото: Сергій Болвінов у Facebook

Сьогодні о 12:50 російські військові обстріляли з “ураганів” Чугуїв на Харківщині.

Про це повідомило у Facebook ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними – "Ураган", касетні снаряди. Є один загиблий, двоє поранені", – розповів заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

Фото: Сергій Болвінов у Facebook

Фото: Сергій Болвінов у Facebook

Фото: Сергій Болвінов у Facebook

За його словами, загиблий чоловік і поранена жінка – громадяни Росії.

Нагадаємо, 27 липня співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами будинку культури в Чугуєві. Загинуло троє людей, які перебували в підвалі приміщення як в укритті.

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