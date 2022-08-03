СБУ затримала помічника народного депутата, який розраховував стати гауляйтером на Черкащині

У затриманого було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та квитки на міжнародний рейс.

Співробітники Служби безпеки України затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію "ОПЗЖ" до заборони цієї партії і водночас працював помічником чинного народного депутата.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон", – йдеться у повідомленні спецслужби.

Фото: Пресслужба СБУ

Відомо, що очільником ОПЗЖ у Черкаській міськраді був Олександр Замирайло. Він був помічником нардепа Німченка.

Після повномасштабного вторгнення РФ він не виходив зі складу "ОПЗЖ", а активно залучав до політсили нових однодумців. З однією із поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора.

"Зокрема, серед власного оточення вони стверджували, що війна, розв’язана РФ в Україні є виключно внутрішнім громадянським конфліктом, заперечували нанесення авіаударів РФ по мирних містах, в тому числі по Черкасах, заперечували вчинення жорстоких злочинів ворожими військовими, поширювали фейки щодо причетні до них ЗСУ та обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема спецзагону «Азов»", – додали в СБУ.

Також фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

"Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробував утекти за кордон. Поплічники планували іммігрувати до США, але спецпризначенці Служби безпеки затримали депутата напередодні виїзду за кордон відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", – проінформувала спецслужба.

У результаті низки обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та квитки на міжнародний рейс.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом пропагандистам про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше про підозру було повідомлено ексдепутату "ОПЗЖ" та студентці, які працевлаштувалися в окупаційній адміністрації Маріуполя.