Про підозру повідомлено ексдепутату та студентці, які працевлаштувалися в окупаційній адміністрації Маріуполя

Двом жителям Маріуполя, які погодилися на пропозиції окупаційної влади Росії та добровільно обійняли псевдопосади у незаконно створених установах міста, повідомили про підозру.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

“Колишній депутат Маріупольської міської ради від політичної партії “ОПЗЖ” взяв участь у голосуванні за призначення на псевдопосаду так званого “голови адміністрації міста Маріуполь”, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного було призначено його заступником з питань житлово-комунального господарства та будівництва. До обов’язків чоловіка входить залучення населення до співпраці з окупантами, організація інвентаризації майна комунальних підприємств, створення нових псевдоустанов та їх реєстрація в так званих «органах податкової інспекції "ДНР".

Студентка четвертого курсу одного з українських університетів, наразі відрахована із навчального закладу, стала керівником так званої громадської приймальні руху “Донецька республіка” у Маріуполі. Підозрювана активно пропагує ідеологію РФ щодо окупації України, бере участь в інформаційних заходах, направлених на дискредитацію органів влади і Збройних Сил України.

Також вона організовує роботу з підготовки до проведення фейкових виборів і референдуму щодо визнання легітимності окупаційної адміністрації на території захопленого міста.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чоловіку та жінці заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Керівник Донецької обласної прокуратури також повідомив ексдепутату про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, як LB.ua повідомили джерела в Офісі генерального прокурора, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну підозри в державній зраді отримали чотири народні депутати та 35 депутатів місцевих рад.

Серед правоохоронних органів найбільша кількість підозр оголошена співробітникам Національної поліції – 126.