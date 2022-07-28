Перед судом постануть митники, що сприяли незаконному імпорту нафтопродуктів компанією з орбіти Медведчука, – ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 14 працівників митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив понад 35,5 млн гривень. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Про це повідомило бюро на своєму офіційному сайті.

Слідство встановило, що протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом зі Словаччини нафтопродукти угорського походження – легкі та середні дистиляти. Проте в документах зазначалось, що в цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

"Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень", –йдеться в повідомленні.

Наразі працівники митниці обвинувачуються у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, учора СБУ провела обшуки на КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною.

Раніше суд арештував додаткові активи Медведчука і Марченко, якими управляли з Росії.