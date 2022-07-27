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СБУ проводить обшуки на КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною

Дії правоохоронців пов'язані із вивозом закордон величезних сум готівки у перші дні війни.

СБУ проводить обшуки на КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною
Фото: oboz.ua

Станом на зараз обшуки тривають в пункті пропуску "Лужанка-Берегшурань" митного поста "Лужанка" Закарпатської митниці.

Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у Telegram.

За його словами, одночасно проводиться понад десять обшуків у працівників пункту пропуску.

"Дії правоохоронців пов'язані із вивозом закордон величезних сум готівки у перші дні війни. Готуються підозри особам, що допомагали перевезти через кордон непоміченими мільйонів доларів готівки", –йдеться у повідомленні закарпатського журналіста та депутата міськради Ужгорода.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ деякі українські бізнесмени виїжджали з України з великими сумами готівки.

Крім того, нещодавно ексначальник Закарпатської митниці отримав підозру в крадіжці 13 млн гривень.

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