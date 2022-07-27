СБУ проводить обшуки на КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною

Станом на зараз обшуки тривають в пункті пропуску "Лужанка-Берегшурань" митного поста "Лужанка" Закарпатської митниці.
Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у Telegram.
За його словами, одночасно проводиться понад десять обшуків у працівників пункту пропуску.
"Дії правоохоронців пов'язані із вивозом закордон величезних сум готівки у перші дні війни. Готуються підозри особам, що допомагали перевезти через кордон непоміченими мільйонів доларів готівки", –йдеться у повідомленні закарпатського журналіста та депутата міськради Ужгорода.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ деякі українські бізнесмени виїжджали з України з великими сумами готівки.
Крім того, нещодавно ексначальник Закарпатської митниці отримав підозру в крадіжці 13 млн гривень.