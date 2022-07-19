Тищенка усунули від керівництва Закарпатською обласною організацією "Слуги Народу"

Очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк своїм розпорядженням достроково припинила повноваження Миколи Тищенка як очільника Закарпатської обласної організації партії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "СН".

Замість Тищенка тимчасово виконуватиме обов'язки Віктор Микита.

В "Слузі Народу" зазначили, що розпорядження ухвалено згідно зі статутом партії та погоджено з головою Політради Давидом Арахамією.

"Сьогодні в умовах повномасштабної війни з росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками...", - зазначила Шуляк.

Віктор Микита повинен до 19 жовтня забезпечити проведення конференції Закарпатської обласної організації "Слуги Народу", на якій оберуть нового голову.

Тим часом Микита до проведення зборів період офіційно уповноважений представляти інтереси Закарпатської обласної організації у структурах юстиції для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про організацію.

Нагадаємо, днями народна депутатка Марʼяна Безугла звернулась до керівництва "Слуги народу" з проханням розглянути виключення з фракції Миколи Тищенка та припинення його членства в партії. Безугла заявила, що Тищенко дискредитує їхню політсилу: співпрацював з іншими політичними партіями, ставав фігурантом антикорупційних розслідувань журналістів та ін.

У партії заявили, що не схвалюють заяву Безуглої щодо виключення Тищенка зі складу фракції та позбавлення членства у політсилі. Також в СН зазначили, що не будуть втручатися у конфлікт між депутатами.