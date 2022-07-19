Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
ГоловнаПолітика

Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела

Це підтвердили співрозмовники в політраді "Слуги народу". 

Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Ірина Венедіктова
Фото: Пресслужба ГПУ

Ірина Венедіктова, звільнення якої з посади генпрокурорки сьогодні узгодила Верховна Рада, може стати послом України у Швейцарії.

Про це LB.ua повідомили джерела з політради партії "Слуга народу".

"Але треба дочекатися указу", – наголосили співрозмовники.

Послів країн призначають і звільняють указами президента України.

Про те, ще Венедіктова може отримати дипломатичну посаду, сьогодні натякнув голова фракції СН Давид Арахамія. Після голосування за звільнення Венедіктової він написав, що вона "залишається в команді", а "її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками". 

У неділю, 17 липня, президент видав укази про відсторонення Ірини Венедіктової та усунення голови СБУ Івана Баканова. Володимир Зеленський пояснив, що це повʼязано з великою кількістю підозр у державній зраді та колаборантстві, які стосуються працівників правоохоронних структур.

Сама Венедіктова під час розгляду питання її відставки в парламенті заявила, що "на неї немає жодних історій". 

Нагадаємо, що нині надзвичайний і повноважний Посол України у Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн – Артем Рибченко. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також