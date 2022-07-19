Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела

Ірина Венедіктова, звільнення якої з посади генпрокурорки сьогодні узгодила Верховна Рада, може стати послом України у Швейцарії.

Про це LB.ua повідомили джерела з політради партії "Слуга народу".

"Але треба дочекатися указу", – наголосили співрозмовники.

Послів країн призначають і звільняють указами президента України.

Про те, ще Венедіктова може отримати дипломатичну посаду, сьогодні натякнув голова фракції СН Давид Арахамія. Після голосування за звільнення Венедіктової він написав, що вона "залишається в команді", а "її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками".

У неділю, 17 липня, президент видав укази про відсторонення Ірини Венедіктової та усунення голови СБУ Івана Баканова. Володимир Зеленський пояснив, що це повʼязано з великою кількістю підозр у державній зраді та колаборантстві, які стосуються працівників правоохоронних структур.

Сама Венедіктова під час розгляду питання її відставки в парламенті заявила, що "на неї немає жодних історій".

Нагадаємо, що нині надзвичайний і повноважний Посол України у Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн – Артем Рибченко.