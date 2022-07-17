Зеленський відсторонив Венедиктову та Баканова

Президент Володимир Зеленський відсторонив від обов'язків голову Служби безпеки Івана Баканова та генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.

“Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов’язків Голови Служби безпеки України”, – йдеться в указі.

В статті 47 йдеться: "Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків".

Венедіктова відсторонена від посади відповідно до ч.2. ст.11 Закону України.

Обов’язки генерального прокурора покладено на Олексія Симоненка.

Президент Зеленський прокоментував відсторонення.

"Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Президент зазначив, що в 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.

"Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь", - додав Зеленський.

Нагадаємо, голова передвиборного штабу Зеленського, директор ТОВ "Студія Квартал-95" і ТОВ "Квартал 95", екслідер партії "Слуга народу" Іван Баканов увійшов до керівництва СБУ в травні 2019 року. Зеленський називав його "найчеснішим головою СБУ за час незалежності". Баканов - друг дитинства Зеленського.

Ірина Венедіктова на парламентських виборах 2019 року була обрана народною депутаткою від партії "Слуга народу" під №3 у списку. Була головою комітету з питань правової політики у Верховній Раді IX скликання. 27 грудня 2019 року Зеленський призначив Венедіктову тимчасово виконувачкою обов'язків директора ДБР.

17 березня 2020 року Зеленський призначив Венедіктову генпрокуроркою. Ця посада була вакантною бо Верховна Рада висловила недовіру Русланові Рябошапці. Тимчасово виконувачем обов'язків генерального прокурора відтоді був його заступник Віктор Чумак, який подав у відставку після голосування Ради.