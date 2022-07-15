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Лазебна подала в парламент заяву про свою відставку, - Мельничук

Раніше стало відомо, що на її місце претендує Оксана Жолнович.

Лазебна подала в парламент заяву про свою відставку, - Мельничук
Фото: Макс Требухов

Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала в парламент заяву про відставку.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України", - написав Мельничук у своєму Telegram.

Нагадаємо, нещодавно джерела LB.ua в парламенті повідомили, що Верховна Рада найближчим часом має проголосувати за призначення нової міністерки соцполітики. Чинною головою Міністерства соцполітики Лазебною "давно невдоволені". 

Новою міністеркою стане керівниця Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента України Оксана Жолнович.

Торік у листопаді ВРУ відправила у відставку п'ятьох членів уряду. На нараді "Слуги Народу" із Зеленським у Трускавці прем'єр Денис Шмигаль зміг відстояти Марину Лазебну.

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