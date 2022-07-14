Тимошенко: ЗСУ мають негайно отримати зброю, здатну вражати літаки та кораблі, з яких запускають ракети по українцях

Чергова ракетна атака на Вінницю підтвердила, що Росія – терористична держава, яка здійснює геноцид українського народу. Її треба негайно зупиняти – наданням сучасної зброї ЗСУ та запровадженням нищівних санкцій. Про це написала голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на своїй фейсбук-сторінці.

«Світ мусить офіційно визнати Росію терористичною державою та запровадити санкції, яких досі не знала історія. Санкції, що за лічені місяці поховають путінський режим! А ЗСУ мають негайно отримати зброю, здатну вражати літаки та кораблі, з яких запускають ракети по українських ТРЦ, багатоповерхівках, лікарнях та дитячих садках», – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона додала, що кожен день зволікання призводить до невинних жертв серед цивільних українців, тому РФ треба зупиняти негайно.

«Це зло має бути знищено фізично!» – закликала лідерка «Батьківщини».