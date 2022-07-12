Суд в Україні заборонив ще одну політичну партію

Майно, кошти та інші активи Робітничої партії України передано у власність держави.

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов Міністерства юстиції та заборонив діяльність Робітничої партії України.

Про це повідомила пресслужба суду.

"12 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 640/9489/19 про заборону Робітничої партії України. Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Робітничої партії України; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться в повідомленні.

Повний текст рішення по справі буде оприлюднений на офіційних сайтах Мін'юсту та Верховної Ради.

Нагадаємо, 20 березня, майже через місяць повномасштабного вторгнення РФ, РНБО призупинила діяльність 11 проросійських партій.

У Комітеті виборців України зазначили, що заборона цих 11 партій, починаючи від ОПЗЖ та "Партії Шарія", які були на слуху, не розв'яже системно проблеми засилля проросійських сил. На думку КВ, Міністерство юстиції мало б провести аудит не лише понад 300 партій, а й усіх громадських організацій. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Україна має поставити жирну крапку в забороні проросійських партій та громадських об’єднань".

Пізніше заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць також повідомила, що протягом місяця будуть судові рішення щодо заборони 17 проросійських партій.

Наразі суд уже заборонив діяльність 14 партій. Так, 8 червня суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку", 13 червня - "Соціалісти" і "Справедливості та розвитку". 14 червня заборонили партії: "НАШІ", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", 15 червня - "Соціалістична партія України"; 16 червня - "Ліва опозиція", "Партія Шарія", 17 червня - "Союз лівих сил", 20 червня - "Опозиційна платформа – за життя", 23 червня - "Прогресивна соціалістична партія України", 24 червня - "Русь Єдина", яка раніше називалася "Партія політики Путіна" .