Суд заборонив партію "Русь єдина", яка раніше називалася "Партія політики Путіна"

Її кошти та інші активи будуть передані у власність держави.

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив проросійську партію "Русь єдина", яка раніше мала назву "Партія політики Путіна".

Про це повідомила пресслужба суду.

"24 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 640/24270/21 про заборону Політичної партії «Русь Єдина». Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії «Русь Єдина»", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень буде передано у власність держави.

"Звертаємо Вашу увагу на те, що повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України", – додали в пресслужбі суду.

"Русь Єдина" – проросійська політична партія в Україні, зареєстрована у червні 2003 під назвою "Слов'янський народно-патріотичний союз". Співголови – Гичко Олександр Владиславович, Ременюк Олексій Іванович.

На президентських виборах 2004-го року партія підтримала кандидатуру Віктора Януковича.

У листопаді 2005 року політсила змінила назву на "Партія політики Путіна". Серед її завдань задекларовано: "сприяння створенню спільного економічного простору суверенних слов'янських держав".

Партія брала участь у Парламентських виборах 2006 року, але до Верховної Ради не потрапила, набравши 0,12% голосів виборців. Найбільшою прихильністю партія користувалася у Севастополі, де отримала 0,38 % голосів.

Нагадаємо, 20 березня, майже через місяць повномасштабного вторгнення РФ, РНБО призупинила діяльність 11 проросійських партій.

У Комітеті виборців України зазначили, що заборона цих 11 партій, починаючи від ОПЗЖ та "Партії Шарія", які були на слуху, не розв'яже системно проблеми засилля проросійських сил. На думку КВ, Міністерство юстиції мало б провести аудит не лише понад 300 партій, а й усіх громадських організацій. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Україна має поставити жирну крапку в забороні проросійських партій та громадських об’єднань".

Пізніше заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць також повідомила, що протягом місяця будуть судові рішення щодо заборони 17 проросійських партій.