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Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Остаточно затвердити статус має Європейська Рада. 

Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидатки в члени Європейського Союзу. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні. Остаточно затвердити статус має Європейська Рада. 

Про ухвалення резолюції повідомив член Європарламенту Гі Вергофстадт у Facebook. Документ стосується також надання статусу Молдові. 

Фото: Guy Verhofstadt

Для набуття повноцінного членства в Союзі держава має відповідати Копенгагенським нормам (політичним, економічним і членським) і виконати низку вимог.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, це:

  • завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП
  • забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);
  • ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
  • має запрацювати "антиолігархічний" закон;
  • необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
  • необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження. 

В грудні цього року Єврокомісія підготує звіт щодо виконання цих вимог.

Процес вступу до Євросоюзу після отримання статусу кандидата в члени в інших держав займав близько 10 років. За всю історію найшвидше членом ЄС стала Фінляндія – за три роки, повідомили в ефірі каналу "Рада". 

Вступ до ЄС України передбачає пʼять етапів, і перші чотири з них держава уже пройшла:

  • Підписання Угоди про асоціацію з ЄС
  • Включення до офіційної програми розширення ЄС
  • Подання заявки на вступ
  • Отримання статусу кандидата в члени
  • Вступ

Нагадаємо, 28 березня, на пʼятий день повномасштабного вторгнення Росії, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з війною. 

Після подачі заявки Україна отримала і оперативно заповнила опитувальник на тисячі сторінок. Попри те, що на початку йшлося про можливість приєднання України до ЄС за "спецпроцедурою", насправді про швидкий шлях до блоку не йдеться, і на цьому наголошували і президент, і голова МЗС. Держава має пройти всі кроки для того, щоб повноцінно відповідати вимогам ЄС до своїх членів, і статус кандидата – це один з етапів. 

8 червня Європарламент підтримав рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Однак віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина говорила, що є принаймні три держави, які виступають проти остаточного присвоєння статусу Єврорадою. Які – вона не сказала, але, за даними журналістів, це Данія, Нідерланди і Швеція. 

Президент Польщі Анджей Дуда в червні провів турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України. 

Однозначно позитивно за надання Україні статусу кандидата в члени висловилися і лідери Франції, Німеччини, Румунії, Італії. Під час візиту в Київ вони одноголосно заявили, що підтримають нашу державну на шляху до ЄС. 

17 червня Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени.

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