ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаПолітика

ПАРЄ ухвалила три резолюції щодо України, - голова делегації Ради

Наступного тижня делегація ПАРЄ відвідає Київ.

ПАРЄ ухвалила три резолюції щодо України, - голова делегації Ради
Фото: facebook.com/maria.mezentseva

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила три резолюції щодо України.

Про це повідомила депутатка "Слуги народу", голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

"Такого не було ніколи! … Три резолюції щодо України... Ми проголосували та ухвалили три важливі резолюції", - написала Мезенцева у фейсбуці.

Вона розповіла, що поправки української делегації були враховані та покращили резолюцію "Гуманітарні наслідки та внутрішні й зовнішні переміщення людей у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України".

"Ми закликаємо допомогти вирішити проблему фінансування житла для переміщених українців, активізувати обмін військовополонених. ЄС надати чітке юридичне роз'яснення щодо права осіб, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС та які перебували там більше як 90 днів і виїхали в Україну, повернутися на територію ЄС", - зазначила Мезенцева.

ПАРЄ також ухвалила резолюції "Захист та альтернативний догляд за несупроводжуваними та розлученими дітьми-мігрантами та дітьми-біженцями" та "Справедливість і безпека для жінок у процесі мирного примирення", доповідачами з яких були відповідно Мезенцева та член постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ народний депутат Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, наступного тижня Україну відвідає делегація депутатів ПАРЄ. Вони представляють юридичний напрямок, а також комітет захисту прав людини.

Раніше ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал для розслідування злочинів РФ в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також