ПАРЄ ухвалила три резолюції щодо України, - голова делегації Ради

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила три резолюції щодо України.

Про це повідомила депутатка "Слуги народу", голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

"Такого не було ніколи! … Три резолюції щодо України... Ми проголосували та ухвалили три важливі резолюції", - написала Мезенцева у фейсбуці.

Вона розповіла, що поправки української делегації були враховані та покращили резолюцію "Гуманітарні наслідки та внутрішні й зовнішні переміщення людей у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України".

"Ми закликаємо допомогти вирішити проблему фінансування житла для переміщених українців, активізувати обмін військовополонених. ЄС надати чітке юридичне роз'яснення щодо права осіб, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС та які перебували там більше як 90 днів і виїхали в Україну, повернутися на територію ЄС", - зазначила Мезенцева.

ПАРЄ також ухвалила резолюції "Захист та альтернативний догляд за несупроводжуваними та розлученими дітьми-мігрантами та дітьми-біженцями" та "Справедливість і безпека для жінок у процесі мирного примирення", доповідачами з яких були відповідно Мезенцева та член постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ народний депутат Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, наступного тижня Україну відвідає делегація депутатів ПАРЄ. Вони представляють юридичний напрямок, а також комітет захисту прав людини.

Раніше ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал для розслідування злочинів РФ в Україні.