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Володимир Кличко звернувся до політиків та громадян ЄС напередодні саміту

Він наголосив, що Україна – не лише щит для Європи, але й нові можливості.

Володимир Кличко звернувся до політиків та громадян ЄС напередодні саміту
Володимир Кличко
Фото: LB.ua

Володимир Кличко звернувся до європейських політиків, посадовців та усіх громадян Євросоюзу із закликом підтримати Україну та надати статус кандидата у члени ЄС. Україна – це не лише щит Європи, але й чудова можливість для розвитку, заявив Кличко у зверненні, яке він виклав у соцмережах.

«Закликаємо всіх, хто причетний до цього рішення: доведіть своїми діями готовність відстоювати власні цінності, які Україна вже відстоює. Сьогодні лише дві тисячі кілометрів розділяють два світи: європейський, де свобода і демократія є головними цінностями, і середньовічну росію, де свобода і демократія є головними ворогами. Президент Єврокомісії заявила, що «заради європейської перспективи українці готові померти». Я хочу, щоб українці жили, жили у свободі та демократії. На Майдані Незалежності 8 років тому лунало: «Україна – це Європа». Відтоді ми щодня захищаємо наше право бути частиною Європи», - сказав Володимир Кличко.

Він наголосив, що Україна – не лише щит для Європи, але й нові можливості.

«Україна готова багато працювати, щоб стати повноправним членом Союзу. Так, це величезний виклик, економічний і соціальний. Але ми можемо розраховувати на свої сильні елементи. Наша країна багата своєю землею і передусім багата своїми людьми. Українці працьовиті, старанні та знаходяться в авангарді цифровізації. Україна – це не лише щит Європи, це також чудова можливість для Європи, її процвітання та майбутнього», - підкреслив Кличко.

23 та 24 червня в Брюсселі відбудеться саміт ЄС, на якому має бути ухвалено рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата в члени Євросоюзу.

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