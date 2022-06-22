Зеленський провів розмову з прем'єрами Болгарії та Латвії перед засіданням Євроради

Президент Володимир Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим і подякував йому за підтримку України.

"Звірили годинники з Прем’єр-міністром Болгарії перед засіданням Європейської ради. Висловив подяку Болгарії за готовність підтримати надання нашій державі статусу країни – кандидата на вступ до ЄС", - написав Зеленський у Twitter.

Він також зазначив, що провів розмову з прем'єром Латвії Кріш'янісом Каріньшем.

"Вдячний Латвії за підтримку надання Україні статусу кандидата. Це рішення важливе для України та всієї об’єднаної Європи. Обговорили ситуацію щодо експорту українського збіжжя", - додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні лідери ЄС узгодили надання статусу кандидатів у члени для України і Молдови.

28 березня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з війною.

Після подачі заявки Україна отримала і оперативно заповнила опитувальник на тисячі сторінок. Попри те, що на початку йшлося про можливість приєднання України до ЄС за "спецпроцедурою", насправді про швидкий шлях до блоку не йдеться, і на цьому наголошували і президент, і голова МЗС. Держава має пройти всі кроки для того, щоб повноцінно відповідати вимогам ЄС до своїх членів, і статус кандидата – це один з етапів.