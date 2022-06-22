У Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", - СБУ
У Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", - СБУ
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
ГоловнаПолітика

Зеленський провів розмову з прем'єрами Болгарії та Латвії перед засіданням Євроради

Президент подякував за підтримку України.

Зеленський провів розмову з прем'єрами Болгарії та Латвії перед засіданням Євроради
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим і подякував йому за підтримку України.

"Звірили годинники з Прем’єр-міністром Болгарії перед засіданням Європейської ради. Висловив подяку Болгарії за готовність підтримати надання нашій державі статусу країни – кандидата на вступ до ЄС", - написав Зеленський у Twitter.

Він також зазначив, що провів розмову з прем'єром Латвії Кріш'янісом Каріньшем.

"Вдячний Латвії за підтримку надання Україні статусу кандидата. Це рішення важливе для України та всієї об’єднаної Європи. Обговорили ситуацію щодо експорту українського збіжжя", - додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні лідери ЄС узгодили надання статусу кандидатів у члени для України і Молдови.

28 березня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з війною.

Після подачі заявки Україна отримала і оперативно заповнила опитувальник на тисячі сторінок. Попри те, що на початку йшлося про можливість приєднання України до ЄС за "спецпроцедурою", насправді про швидкий шлях до блоку не йдеться, і на цьому наголошували і президент, і голова МЗС. Держава має пройти всі кроки для того, щоб повноцінно відповідати вимогам ЄС до своїх членів, і статус кандидата – це один з етапів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також