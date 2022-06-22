Лідери ЄС узгодили надання статусу кандидатів у члени для України і Молдови, – Euractiv

У драфті документу також йдеться про те, що прогрес країн-кандидаток на шляху до ЄС залежатиме від її власних заслуг у виконання Копенгагенських критеріїв.

Лідери Євросоюзу підпишуть рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидаток на вступ до Європейського Союзу.

Про це йдеться у підсумковому проєкті висновків саміту ЄС, з яким ознаймилося видання Euractiv.

"Європейська Рада ухвалила рішення надати Україні та Республіці Молдова статус країни-кандидата", – очікується, що саме такий текст ухвалять на саміті 23-24 червня.

В драфті документу додається, що лідери Європейського Союзу ухвалять рішення про подальші кроки після повного виконання всіх умов, викладених Єврокомісією. Передбачено, що перший звіт про оцінку виконання умов буде частиною регулярного пакету Комісії щодо розширення.

У драфті також підкреслюється, що прогрес країн-кандидаток на шляху до ЄС залежатиме від їхніх власних заслуг у виконання Копенгагенських критеріїв. Копенгагенські критерії – затверджені в 1993 Європейською Радою норми, яких необхідно дотримуватися для вступу в Євросоюз.

Містять три складові:

політичну – стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин

економічну – дієва ринкова економіка

"членська" – зобов'язання, що випливають із факту вступу до ЄС, зокрема, визнання його політичних, економічних та монетарних цілей.

Декілька димломатів повідомили журналістам на умовах анонімності, що після кількох днів внутрішніх обговорень жодна з 27 країн-членів не виступила проти надання статусу кандидатів. Консенсус щодо надання Україні цього статусу набрав обертів після спільного візиту до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та італійського премʼєра Маріо Драґі.

Лідери ЄС також обговорять пропозицію Макрона щодо створення "Європейського політичного співтовариства". Згідно з проєктом рішення, метою є пропозиція платформи для політичної координації європейських країн. Ініціатива може стосуватися Західних Балкан і асоційованих країн Східного партнерства, зокрема України. Однак це не стане приводом для затримки вступу нових країн до ЄС.

Нагадаємо, 28 березня, на пʼятий день повномасштабного вторгнення Росії, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з війною.

Після подачі заявки Україна отримала і оперативно заповнила опитувальник на тисячі сторінок. Попри те, що на початку йшлося про можливість приєднання України до ЄС за "спецпроцедурою", насправді про швидкий шлях до блоку не йдеться, і на цьому наголошували і президент, і голова МЗС. Держава має пройти всі кроки для того, щоб повноцінно відповідати вимогам ЄС до своїх членів, і статус кандидата – це один з етапів.

Єврорада може надати Україні статус кандидата в члени, відмовити в цьому, або ж присвоїти статус "кандидата з умовами", фактично – "кандидата в кандидати".

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени.