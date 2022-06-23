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Європі потрібно готуватися, що Росія відключить весь експорт газу до регіону цієї зими, – Міжнародне енергетичне агентство

Уряди країн ЄС закликали працювати над скороченням попиту та збереженням роботи атомних електростанцій.

Європі потрібно готуватися, що Росія відключить весь експорт газу до регіону цієї зими, – Міжнародне енергетичне агентство
Фатіх Біроль
Фото: newscientist.com

Європі необхідно негайно підготуватися до того, що Росія відключить весь експорт газу до регіону цієї зими.

Про це заявив глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, пише The Guardian.

Він закликав уряди працювати над скороченням попиту та збереженням роботи атомних електростанцій.

Біроль зазначив, що скорочення поставок в останні тижні, яке Кремль пояснив ремонтними роботами, насправді може бути початком масштабніших обмежень, оскільки Росія прагне отримати важелі впливу на регіон. Так, скорочення спрямовані на те, щоб не допустити заповнення сховищ у Європі.

“Європа має бути готова до того, що російський газ повністю відключать. Чим ближче ми до зими, тим більше розуміємо наміри Росії”, – сказав він в інтерв'ю Financial Times.

Країни ЄС спішать заповнити сховища, а Німеччина сподівається досягти 90% місткості до листопада, зазначає видання. 

Країни-члени також працюють над тим, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива, отримуючи газ з інших країн, включно з США, і прискорюючи перехід на відновлювані джерела енергії.

Водночас офіційні особи визнають, що гонка за поетапною відмовою від російської нафти та газу призведе до спалювання більшої кількості вугілля та підтримки роботи атомних електростанцій.

Останніми тижнями Москва скоротила або навіть припинила поставки газу до кількох країн ЄС у відповідь на їхнє рішення ввести санкції проти Кремля через його вторгнення в Україну.

Поставки російського газу в Європу через газопровід “Північний потік-1” скорочуються.

Минулого тижня російська державна енергетична компанія “Газпром” оголосила про друге скорочення газу, що транспортується трубопроводом, скоротивши постачання всього до 40% потужності.

Нагадаємо, виконавча директорка з питань міжнародних справ і кліматичного фінансування при Європейській комісії Еліна Бардрам заявила, що ЄС тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, щоб компенсувати нестачу російського газу.

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