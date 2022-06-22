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Фінляндія воюватиме з Росією у разі її нападу, - командувач фінської армії

Ківінен наголосив, що фіни будуть мотивовані воювати проти росіян і чинитимуть жорсткий опір.

Фінляндія воюватиме з Росією у разі її нападу, - командувач фінської армії
Фото: aliexpress.com

Командувач фінськими Оборонними силами Тімо Ківінен заявив, що Фінляндія десятиліттями готувалася до можливої війни з Росією та готова відбити напад.

Про це він заявив у коментарі Reuters.

Ківінен наголосив, що фіни будуть мотивовані воювати проти росіян і чинитимуть жорсткий опір.

"Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, що ведеться там (в Україні, - Ред.), із масованим застосуванням вогневого ураження, бронетанкових військ, а також авіації", - сказав він.

Ківінен також прокоментував перспективу членства Фінляндії в НАТО. За його словами, це підвищить оборонні можливості країни, але "основну відповідальність за оборону Фінляндії, як і раніше, нестиме Фінляндія".

Як повідомлялося, 18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в НАТО.

Нагадаємо, Фінляндія вела дві війни у 1940-х роках проти Росії. За той період 100 тисяч фінів було вбито, а Фінляндія втратила десяту частину своєї території.

Раніше премʼєр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща буде допомагати Швеції та Фінляндії, якщо хтось їх атакує до того, як вони стануть членами НАТО. 

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