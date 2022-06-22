У Туреччині впав російський безпілотник "Орлан"

Найімовірніше, що він вилетів з Вірменії.

У Туреччині громадяни, які збирали гриби, знайшли неопізнаний безпілотник.

Про це повідомив турецький спеціаліст із аерокосмічних та оборонних питань Арда Мевлютоглу у своєму Твіттері.

Літальний апарат, який врізався в гірську місцевість у районі Куртун Гюмюшхане, вважають російським БПЛА. Найімовірніше – це "Орлан-10".

Фото: twitter.com/orko_8

Повідомляється, що максимальна дальність польоту цього безпілотника становить до 600 км, залежно від погодних умов і висоти. Теоретично можливо, що він прилетів до Гюмюшхане після втрати зв’язку з наземною станцією управління або через іншу несправність.

"Можливо, він вилетів з Вірменії як розвідник наших елементів у прикордонному районі, а потім через несправність (контроль/зв’язок) прилетів до Гюмюшхане. Відстань від кордону з Вірменією до місця, де він розташований, становить ~400 км", – припускає Мевлютоглу.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, які безпілотники Росія використовує проти України, найпоширеніший - "Орлан-10".

Раніше безпілотник, що збився з курсу, впав у Загребі.