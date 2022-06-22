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Українські прикордонники готові до перевірки росіян за новою процедурою, – речник ДПСУ

Йдеться про тих, які, маючи намір відвідати України, мають також візи.

Українські прикордонники готові до перевірки росіян за новою процедурою, – речник ДПСУ
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Фото: Анна Стешенко

Українські прикордонники готові до перевірки громадян Росії за новою процедурою.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише Дзеркало тижня.

Йдеться про тих, які, маючи намір відвідати України, мають також візи.

Основним нововведенням є те, що тепер перевірка росіян щодо умов їхнього в’їзду відбуватиметься завчасно, а не безпосередньо на кордоні, як було дотепер.

“Нашим співробітникам не становить складнощів перевіряти наявність ще однієї категорії іноземців, кому необхідно потрапити в нашу країну за умови наявності візи. Ми маємо доступ до тих баз даних наявності віз, які видаються дипломатичними представництвами України, а також до ресурсу єВіза для того, щоб перевірити під час спроби перетину кордону громадянами чи дійсна ця віза, чи вона видавалась цій особі і власне чи не є вона підроблена”, – зазначив Демченко.

Нагадаємо, що 17 червня Кабінет Міністрів припинив дію угоди з Росією про безвізовий режим.

Міністерство закордонних справ України напрацює чіткий механізм запровадження з 1 липня візового режиму для росіян та найближчим часом оприлюднить його.

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