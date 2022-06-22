Спроби Трампа скасувати вибори загрожують демократії, – комісія у справі штурму Капітолію

"Ми не можемо дозволити Америці стати країною теорій змови та бандитського насильства”.

Твердження експрезидента США Дональда Трампа та його прихильників про фальсифікацію виборів вже негативно вплинули на виборчий процес і можуть мати тяжкі наслідки в майбутньому.

На цьому наголосили очільники спецкомісії Конгресу США, що розслідує штурм Капітолію 6 січня 2021 року, пише nytimes.com.

Його заяви були серйозною загрозою національній виборчій системі Сполучених Штатів та самій демократії.

“Брехня президента була і залишається небезпечною раковою пухлиною для цього політичного органу (президенства, – ред.)”, – зазначив член Палати представників Адам Шіфф, демократ із Каліфорнії.

“Якби ви могли переконати американців, що вони не можуть довіряти своїм власним виборам, що будь-яка їхня поразка в чомусь нелегітимна, тоді що залишається, крім насильства, для визначення того, хто має керувати?”, – додав він.

Очільник комісії Бенні Г. Томпсон, демократ від штату Міссісіпі, зазначив, що представники республіканських виборчих комісій в одному з округів штату Нью-Мексико відмовилися засвідчити попередні результати виборів, не надаючи доказів шахрайства, крім припущення про те, що в роботу виборчих машин втручалися. Зрештою, суд зобов’язав їх підтвердити результати.

“Ми не можемо дозволити Америці стати країною теорій змови та бандитського насильства”, – сказала Ліз Чейні, республіканка з Вайомінгу, заступниця голови комітету.

Нагадаємо, ексгенпрокурор США Вільям Барр заявив, що вважав Дональда Трампа “відірваним від реальності” після виборів 2020 року.

6 січня 2021 року тисячі прихильників Трампа штурмували будівлю Капітолію. Це стало наймасовішою атакою на будівлю Конгресу з часів війни 1812 між США та Великобританією. Учасники заворушень, які вважали, що поразка Трампа на президентських виборах була наслідком фальсифікацій, спробували завадити законодавцям підтвердити перемогу президента Джо Байдена.

Один з поліцейських, які перебували в будівлі Капітолію, помер наступного дня після нападу, і ще четверо співробітників поліції вчинили самогубства. Крім того, 6 січня у Вашингтоні загинули четверо учасників заворушень, постраждали близько 140 правоохоронців. У причетності до нападу було звинувачено понад 700 людей.

Палата представників США звинуватила Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент. Утім Сенат США виправдав експрезидента.

Заворушення в Капітолії призвели до другого імпічменту Трампа та численних розслідувань. Слідча комісія, заснована Палатою представників, намагається викликати в Конгрес популярного ведучого телеканалу Fox News Шона Хенніті, який 6 січня обмінювався текстовими повідомленнями з Трампом, його помічниками та адвокатами.

23 червня 2021 року суд у США ухвалив перший вирок у цій справі – 49-річну жительку штату Індіана засудили до 36 місяців умовного терміну, 120 годин громадських робіт і 500 доларів компенсації.