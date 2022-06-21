Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
ГоловнаСпорт

Новачок УПЛ змінив головного тренера

"Кривбас" очолив Юрій Вернидуб.

Новачок УПЛ змінив головного тренера
Юрій Вернидуб
Фото: fckryvbas.com

Відомий український фахівець Юрій Вернидуб очолив новачка УПЛ "Кривбас", повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Контракт підписано на три роки.

Біля керма "Кривбасу" Вернидуб змінив Олександра Бабича.

До тренерського штабу Вернидуба увійшли Дмитро Кара-Мустафа, Ігор Фокін, тренер-аналітик Валерій Михайленко та тренер воротарів Тарас Гребенюк.

Тренерську кар'єру Вернидуб розпочав у запорізькому "Металурзі". Пізніше очолював "Зорю", солігорський "Шахтар".

Але справжню популярність Вернидуб заслужив за роботу в тираспольському "Шерифі", з яким він тріумфально вийшов минулого сезону до групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками якого достроково завершивши євросезон для донецького "Шахтаря".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також