Новачок УПЛ змінив головного тренера

Відомий український фахівець Юрій Вернидуб очолив новачка УПЛ "Кривбас", повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Контракт підписано на три роки.

Біля керма "Кривбасу" Вернидуб змінив Олександра Бабича.

До тренерського штабу Вернидуба увійшли Дмитро Кара-Мустафа, Ігор Фокін, тренер-аналітик Валерій Михайленко та тренер воротарів Тарас Гребенюк.

Тренерську кар'єру Вернидуб розпочав у запорізькому "Металурзі". Пізніше очолював "Зорю", солігорський "Шахтар".

Але справжню популярність Вернидуб заслужив за роботу в тираспольському "Шерифі", з яким він тріумфально вийшов минулого сезону до групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками якого достроково завершивши євросезон для донецького "Шахтаря".