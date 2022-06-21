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The Telegraph виплатить Ястремській компенсацію за наклеп

Також Даяна отримала публічне вибачення.

The Telegraph виплатить Ястремській компенсацію за наклеп
Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG

Відоме британське видання "The Telegraph" на своєму сайті вибачилося перед українською тенісисткою Даяною Ястремською за наклеп та заподіяння шкоди репутації.

Рік тому під час допінгового скандалу навколо Ястремської журналіст видав розслідування і стверджував, що Даяна та її батько намагалися приховати вживання допінгу вже після того, як спортсменка здала позитивний тест.

Тоді українка пообіцяла звернутись до суду. Наразі The Telegraph вказує, що окрім вибачень, виплатить тенісистці компенсацію.

Ястремська минулого року справді здала позитивний допінг-тест, проте Міжнародний незалежний трибунал зняв з неї звинувачення в навмисному вживанні допінгу.

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