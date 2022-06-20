Малиновський провів благодійну акцію та зібрав 42 тисячі євро для України

Хавбек італійської "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський провів благодійний захід у Бергамо для збору коштів для України через агресію Росії.

У ході акції Руслан розповів про український народ та про те, як війна впливає на футбол.

"Український народ – гордий та патріотичний. У матчі з Уельсом ми програли та не змогли вийти на чемпіонат світу.

Попри це наші люди нами пишалися, адже знали, що ми віддали все, як і українська армія робить все можливе на війні".

Під час благодійної акції Малиновському вдалося зібрати 42 171 євро для України.