Три "золота" та одне "срібло" завоювали українські гімнасти на етапі Кубка виклику

На етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики в словенському Копері чудово виступили українці Ігор Радівілов та Петро Пахнюк, на рахунку яких 3 золоті та одна срібна медаль.

Фото: facebook.com/gimnasticna.zvezaslovenije Ігор Радівілов

Радівілов тріумфував у вправах на кільцях та в опорному стрибку.

Ігор Радивилов (Україна) – 14,800 Гаррі Хепворт (Великобританія) – 14.525 Тейлор Букхгарт (США) – 14.450. Фото: twitter.com/olympicua Петро Пахнюк

Водночас, Пахнюк був найкращим на паралельних брусах.

Петро Пахнюк (Україна) - 14,400 Андрій Мунтян (Румунія) - 14,250 Крістіан Балаш (Угорщина) - 14,100

і завоював "срібло" у вправах на коні.