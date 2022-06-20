Три "золота" та одне "срібло" завоювали українські гімнасти на етапі Кубка виклику

На етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики в словенському Копері чудово виступили українці Ігор Радівілов та Петро Пахнюк, на рахунку яких 3 золоті та одна срібна медаль.
Радівілов тріумфував у вправах на кільцях та в опорному стрибку.
- Ігор Радивилов (Україна) – 14,800
- Гаррі Хепворт (Великобританія) – 14.525
- Тейлор Букхгарт (США) – 14.450.
Водночас, Пахнюк був найкращим на паралельних брусах.
- Петро Пахнюк (Україна) - 14,400
- Андрій Мунтян (Румунія) - 14,250
- Крістіан Балаш (Угорщина) - 14,100
і завоював "срібло" у вправах на коні.