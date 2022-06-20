У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
ГоловнаСпорт

Три "золота" та одне "срібло" завоювали українські гімнасти на етапі Кубка виклику

Турнір проходив у Словенії.

На етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики в словенському Копері чудово виступили українці Ігор Радівілов та Петро Пахнюк, на рахунку яких 3 золоті та одна срібна медаль.

Ігор Радівілов
Фото: facebook.com/gimnasticna.zvezaslovenije
Ігор Радівілов

Радівілов тріумфував у вправах на кільцях та в опорному стрибку.

  1. Ігор Радивилов (Україна) – 14,800
  2. Гаррі Хепворт (Великобританія) – 14.525
  3. Тейлор Букхгарт (США) – 14.450.
    Петро Пахнюк
    Фото: twitter.com/olympicua
    Петро Пахнюк

Водночас, Пахнюк був найкращим на паралельних брусах.

  1. Петро Пахнюк (Україна) - 14,400
  2. Андрій Мунтян (Румунія) - 14,250
  3. Крістіан Балаш (Угорщина) - 14,100

і завоював "срібло" у вправах на коні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також