"Золото" та "срібло" привезла Україна з чемпіонату світу з аеробіки

У португальському Гімарайнші пройшов 17-й чемпіонат світу з аеробної гімнастики, на якому чудово виступила збірна України.

Фото: instagram.com/figymnastics/ Анастасія Курашвілі

Анастасія Курашвілі здобула історичну золоту медаль індивідуальних змагань.

18-річна уродженка Сум стала першою представницею України, яка стала чемпіонкою світу з цієї дисципліни.

Для цього Анастасії потрібно було обіграти чинну чемпіонку світу Айше Онбаші з Туреччини.

Чемпіонат світу з аеробіки-2022.

Індивідуальні змагання (жінки).

Анастасія Курашвілі (Україна) – 20.95 Айше Онбаші (Туреччина) – 20.35 Неа Ківела (Фінляндія) – 20.05.

Крім того, скарбничка збірної України поповнилася срібною медаллю командних змагань зі степу.

Нашу команду в цій дисципліні представили Анастасія Ісаєнко, Катерина Черкез, Олександра Мохорт, Ілона Шелест, Дар'я Суботіна, Марина Куцева, Дар'я Соляник та Вероніка Сидорова.

Фото: Facebook

Командні змагання. Степ.

Південна Корея – 17.75 Україна – 16.9 Угорщина – 16:85.

Додамо, що на цьому чемпіонаті збірна України вперше в історії виграла понад одну нагороду.