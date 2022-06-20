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"Золото" та "срібло" привезла Україна з чемпіонату світу з аеробіки

Турнір проходив у Португалії.

У португальському Гімарайнші пройшов 17-й чемпіонат світу з аеробної гімнастики, на якому чудово виступила збірна України.

Анастасія Курашвілі
Фото: instagram.com/figymnastics/
Анастасія Курашвілі

Анастасія Курашвілі здобула історичну золоту медаль індивідуальних змагань.

18-річна уродженка Сум стала першою представницею України, яка стала чемпіонкою світу з цієї дисципліни.

Для цього Анастасії потрібно було обіграти чинну чемпіонку світу Айше Онбаші з Туреччини.

Чемпіонат світу з аеробіки-2022.

Індивідуальні змагання (жінки).

  1. Анастасія Курашвілі (Україна) – 20.95
  2. Айше Онбаші (Туреччина) – 20.35
  3. Неа Ківела (Фінляндія) – 20.05.

Крім того, скарбничка збірної України поповнилася срібною медаллю командних змагань зі степу.

Нашу команду в цій дисципліні представили Анастасія Ісаєнко, Катерина Черкез, Олександра Мохорт, Ілона Шелест, Дар'я Суботіна, Марина Куцева, Дар'я Соляник та Вероніка Сидорова.

Фото: Facebook

Командні змагання. Степ.

  1. Південна Корея – 17.75
  2. Україна – 16.9
  3. Угорщина – 16:85.

Додамо, що на цьому чемпіонаті збірна України вперше в історії виграла понад одну нагороду.

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