"Золото" та "срібло" привезла Україна з чемпіонату світу з аеробіки

У португальському Гімарайнші пройшов 17-й чемпіонат світу з аеробної гімнастики, на якому чудово виступила збірна України.
Анастасія Курашвілі здобула історичну золоту медаль індивідуальних змагань.
18-річна уродженка Сум стала першою представницею України, яка стала чемпіонкою світу з цієї дисципліни.
Для цього Анастасії потрібно було обіграти чинну чемпіонку світу Айше Онбаші з Туреччини.
Чемпіонат світу з аеробіки-2022.
Індивідуальні змагання (жінки).
- Анастасія Курашвілі (Україна) – 20.95
- Айше Онбаші (Туреччина) – 20.35
- Неа Ківела (Фінляндія) – 20.05.
Крім того, скарбничка збірної України поповнилася срібною медаллю командних змагань зі степу.
Нашу команду в цій дисципліні представили Анастасія Ісаєнко, Катерина Черкез, Олександра Мохорт, Ілона Шелест, Дар'я Суботіна, Марина Куцева, Дар'я Соляник та Вероніка Сидорова.
Командні змагання. Степ.
- Південна Корея – 17.75
- Україна – 16.9
- Угорщина – 16:85.
Додамо, що на цьому чемпіонаті збірна України вперше в історії виграла понад одну нагороду.