Малиновський увійшов до угоди між "Аталантою" та "Ювентусом" з трансферу Деміраля

"Аталанта" з метою перекувати орендну угоду щодо центрбека "Ювентуса" Меріха Демірала у повноцінний контракт готова запропонувати туринцям Руслана Малиновського, інформує журналіст Лука Момблано.

🚨| #Juventus & Atalanta are trying to find a deal for #Demiral. I’m told that they are also talking about #Malinovskyi.



[@MomblanOfficial] — Juventus Area (@juventus_area) June 16, 2022

Справа в тому, що вартість викупу Демірала становить 25 млн. євро, що досить проблематично для бюджету бергамського клубу. Тому у керівництва "Аталанти" і виник план включити до цієї угоди українця.

Наразі клуби обговорюють такий варіант.

Нинішнього сезону на рахунку Малиновського 10 голів та 7 асистів у 41 матчі у всіх турнірах на клубному рівні. Сумарно за три сезони в "Аталанті" Малиновський забив 29 голів, причому 4 з них - у ворота "Ювентуса".