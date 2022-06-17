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Малиновський увійшов до угоди між "Аталантою" та "Ювентусом" з трансферу Деміраля

Руслан може переїхати до Туріна.

Малиновський увійшов до угоди між "Аталантою" та "Ювентусом" з трансферу Деміраля
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

"Аталанта" з метою перекувати орендну угоду щодо центрбека "Ювентуса" Меріха Демірала у повноцінний контракт готова запропонувати туринцям Руслана Малиновського, інформує журналіст Лука Момблано.

Справа в тому, що вартість викупу Демірала становить 25 млн. євро, що досить проблематично для бюджету бергамського клубу. Тому у керівництва "Аталанти" і виник план включити до цієї угоди українця.

Наразі клуби обговорюють такий варіант.

Нинішнього сезону на рахунку Малиновського 10 голів та 7 асистів у 41 матчі у всіх турнірах на клубному рівні. Сумарно за три сезони в "Аталанті" Малиновський забив 29 голів, причому 4 з них - у ворота "Ювентуса".

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