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"Фіорентина" не може задовольнити амбіції "Шахтаря" за Додо

"Фіалки" дають лише €12 млн.

"Фіорентина" не може задовольнити амбіції "Шахтаря" за Додо
Додо
Фото: ФК "Шахтер"

"Шахтарю" та "Фіорентині" ніяк не вдається домовитися про суму відступних за захисника Додо.

"Фіалки" готові заплатити донецькому клубу 10-12 млн євро, тоді як "гірники" розраховують отримати за бразильця на 3 млн більше, повідомляє Sky Sports.

Очікується, що директор "Шахтаря" Даріо Срна найближчим часом прилетить до Флоренції для переговорів із керівництвом "Фіорентини".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" має намір виручити за Додо не менше 20 млн. євро. На той час інтерес до гравця приписували "Барселоні" та "Інтеру", однак сам бразилець уже погодив особисту домовленість із "Фіорентіною".

Минулого сезону Додо зіграв у 26 матчах "Шахтаря", відзначившись чотирма результативними передачами.

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