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Розкол у Федерації боксу України завершився зміною президента

Новим головою ФБУ став Кирило Шевченко.

Розкол у Федерації боксу України завершився зміною президента
Володимир Продивус
Фото: ФБУ

Голава Федерації боксу України Володимир Продивус покинув свою посаду. Новим президентом ФБУ став Кирило Шевченко.

Шевченко як президент Всеукраїнської громадської організації "Федерація боксу України" був внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з такою зміною, Продивус більше не є голавою ФБУ.

У свою чергу, Продивус у Facebook відреагував на рішення державного реєстратора, який видалив його з посади керівника ФБУ.

"Бачу новини та розумію, до чого все йде.

Ні, я не здавав посаду президента Федерації боксу України, але, очевидно, що чиновникам і реєстратору розкол ФБУ вигідніший за реальний розвиток нашої федерації.

Не згоден із діями реєстратора. Хотів би розуміти, на якій підставі зроблено зміни у реєстрі. Цим займуться юристи.

Був і залишаюся патріотом України, патріотом українського боксу та патріотом справедливості, за яку я готовий боротися".

Відзначимо, що в кінці 2021 року в ФБУ стався розкол і були проведені дві конференції, на одній з яких президентом був обраний Продивус, а на інший голава Федерації боксу Києва Шевченко.

Проти Продивуса виступили 11 регіональних осередків ФБУ, які звинуватили його у фальсифікації виборів.

Продивус був президентом ФБУ з 2008 року.

Також він є членом Ради директорів та віцепрезидентом Міжнародної асоціації боксу (IBA), главою якої є росіянин Умар Кремльов.

Нагадаємо, 13-14 травня у Стамбулі відбувся конгрес IBA, де Кремльова без альтернативних кандидатів переобрали президентом організації. За росіянина віддав свій голос і Продивус, чим обурив українську спортивну громадськість.

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