Нацбанк розглядає повернення до плаваючого курсу гривні, – Шевченко

Також НБУ може пом'якшити деякі валютні обмеження.

Для підвищення стабільності на валютному ринку Нацбанк розглядає можливість повернення до плаваючого курсу.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun.

"Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом'якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися до режиму плаваючого обмінного курсу. Такий крок принесе більшу стабільність на валютний ринок", – прокоментував Кирило Шевченко.

За його словами, наразі відхилення ринкового курсу від офіційного, зафіксованого на початку війни, невелике.

Нагадаємо, за даними НБУ на основі web-scraping (метод збору цін з онлайн-супермаркетів), у квітні 2022 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,9%, а до кінця року може перевищити 20%.