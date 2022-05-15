Галущенко побачив корупційну складову у відмові Угорщини відмовитися від енергоносіїв з Росії

Угорщина має окремий газовий контракт з РФ. Ціна в рази нижча, ніж на європейському ринку.

Міністр енергетики України вбачає елемент корупції у небажанні Угорщини відмовитися від російських газу та нафти. На його думку, завдання політиків – пояснювати споживачам причину зростання цифр у платіжках, а не відмовлятися від відповідальності.

Про це Герман Галущенко заявив в інтерв’ю Forbes .

"Угорщина має окремий контракт по газу. Ціна за цим контрактом в рази нижча, ніж ціни на європейському ринку. Це як? Зрозуміло, що це не просто так. Це елемент впливу, який вимагає певних дій від сторони, яка отримує цей бонус. Наприклад, не пускати Україну в НАТО. Хіба це не корупція?", – пояснив український міністр.

Галущенко зазначив, що так само було з Україною.

"Наприклад, нам Росія дала знижку на газ, а ми продовжили термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Що це, як не корупція?", – сказав він.

Угорські політики, відмовляючись від ембарго на російські енергоносії, кажуть, що в них зростуть платіжки.

"Так, дійсно, можливо, ціни зростуть. І політики мають пояснювати виборцям, чому саме зросли ціни. Це – тягар, який вони не хочуть на себе брати. Але не треба знімати з рахунків корупцію як явище. Повірте, в деяких країнах ЄС, на жаль, також є корупція", – зазначив український міністр.

Ключове, переконаний міністр енергетики України, – те, що Угорщина є членом ЄС і має виконувати колегіальні рішення Союзу.

"Якщо одна країна йде проти рішення Євросоюзу, то, в моєму розумінні, було б чесно, щоб ця країна не могла б розраховувати на гроші, програми і можливості, які дає ЄС", – заявив Галущенко.

Нагадаємо, Угорщина систематично виступає проти впровадження антиросійських енергетичних санкцій. Прем'єр країни Віктор Орбан зазначав, що схвалення запропонованого пакета санкцій вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей. Він попередив, що запропоновані заходи можуть також спричинити подальше зростання цін на енергоресурси.

Своєю чергою глава МЗС країни Петер Сіярто озвучив ціну погодження Угорщини на ембарго для російської нафти.