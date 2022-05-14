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Через підозру у фінансуванні проросійських структур заморожені кошти на 355 банківських рахунках в Україні

Гроші заморожені в рамках схем, виявлених Держфінмоніторингом, як підрозділом фінансової розвідки.

Через підозру у фінансуванні проросійських структур заморожені кошти на 355 банківських рахунках в Україні
Фото: ukrainepravo.com

З початку війни Держфінмоніторинг заморозив понад 1 млрд гривень на 355 банківських рахунках через підозру у фінансуванні діяльності проросійських структур та терористичних організацій. 

Про це повідомило “Дзеркало тижня” із посиланням на матеріали Держфінмоніторингу. 

Всього з 24 лютого 2022 року Держфінмоніторинг отримав від суб’єктів первинного фінмоніторингу 152 514 повідомлень про фінансові операції, які необхідно перевірити.

Серед них: 

  • 5 611 повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність);
  • 146 531 повідомлення про порогові операції;
  • 11 повідомлень про порогові та підозрілі операції;
  • 361 повідомлення, отримане на запит на відстеження.

Крім того, за цей же період Держфінмоніторинг отримав 43 936 повідомлень про фінансові операції по перерахуванню коштів за кордон. Усі ці перекази перевіряють в рамках чинного законодавства.

Як раніше повідомлялось, правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисячам проросійських компаній. Гроші могли використовувати на підтримку воєнних дій Росії в Україні.

Нагадаємо, Україна впровадила повне торговельне ембарго для товарів із Росії. Рішення було ухвалено на засіданні уряду 9 квітня.

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