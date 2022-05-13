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Свириденко: значну увагу приділяємо участі Британії у відновленні економіки України

Співпраця наших держав сьогодні має комплексний стратегічний характер.

Свириденко: значну увагу приділяємо участі Британії у відновленні економіки України

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко на зустрічі із послом Великої Британії Меліндою Сіммонс обговорила питання захисту глобальної продовольчої безпеки, відновлення економіки та гуманітарної підтримки України. Про це Свириденко повідомила у Facebook.

“Співпраця наших держав сьогодні має комплексний стратегічний характер та охоплює низку важливих напрямків”, - сказала вона.

За її словами, це, зокрема, захист глобальної продовольчої безпеки шляхом сприяння транспортуванню українського зерна на світові ринки, допомога британських компаній у забезпеченні стабільних постачання пального до України.

“Значну увагу приділяємо майбутній участі Британії у відновленні української економіки. Зокрема, обговорили її потенційні структурні зміни, що допоможуть нашій державі впоратися з усіма викликами воєнного часу”, - зазначила Свириденко.

Урядовець також додала, що під час зустрічі сторони обговорили важливі аспекти гуманітарної підтримки, співпраці з Британським департаментом з гарантування експортних кредитів (UK Export Finance, UKEF) і подальшого розвитку торгового співробітництва.

Нагадаємо, за словами Юлії Свириденко, Україна та Польща домовилися про спрощення контрольних процедур для імпорту та експорту аграрної продукції.

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