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Понад $25 млн надійшло на рахунки НБУ за тиждень роботи United24, - Федоров

Пожертви на підтримку України перерахували 72 держави світу.

Понад $25 млн надійшло на рахунки НБУ за тиждень роботи United24, - Федоров
Фото: Макс Требухов

За перший тиждень роботи платформи United24 на рахунки Нацбанку надійшло понад 25 млн. доларів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Пожертви на підтримку України надійшли з 72 країн світу. Серед найактивніших донорів — США, Велика Британія, Франція, Канада, Німеччина і, звичайно, Україна", - зазначив міністр.

За інформацією Федорова, крім того, через партнерський фонд Ukraine House зібрали 735 673 доларів. Ще 362 379 доларів надійшло в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay. "Вони надійдуть на рахунки НБУ найближчим часом та в подальшому будуть відображатися у звітності", - додав очільник Мінцифри.

"Протягом перших 7 днів кошти накопичувалися на рахунках НБУ. Тепер вони будуть розподілятися міністерствами на найбільш важливі потреби України. Відсьогодні звіти НБУ про кількість зібраних коштів оновлюватимуться щодня. Перший звіт міністерств про призначення та розподіл коштів буде опубліковано рівно за тиждень, 19 травня", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, 5 травня Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск ініціативи United24. Кошти йдуть на оборону і розмінування, гуманітарну та медичну допомогу і відбудову держави.

За словами глави Кабмін Дениса Шмигаля, United24 є частиною Фонду відновлення України.

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