“Apple зі самого початку війни підтримує Україну".

App Store більше не приймає в Росії оплату через систему мобільних платежів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Apple зі самого початку війни підтримує Україну та вийшла з російського ринку”, – зазначив він.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що магазин додатків App Store, розроблений компанією Apple для смартфонів iPhone, почав видаляти популярні застосунки російських компаній, що потрапили під дію санкцій: клієнт-банки, навігацію, замовлення таксі, їжі тощо.

На початку березня компанія Apple припинила продаж iPhone та іншої продукції в Росії після її вторгнення в Україну. Закрито офіційні магазини та сервісні центри компанії.