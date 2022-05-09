Українська "кіберармія" атакувала понад 200 російських ресурсів за тиждень

В період з 2 по 8 травня українська "кіберармія" атакувала понад 200 російських ресурсів, серед яких – пивні заводи, онлайнмагазини, електронні системи для публічних закупівель та пропагандистські ЗМІ.

Про це повідомило у Telegram Міністерство цифрової трансформації.

Через масивну атаку було паралізовано роботу єдиної державної автоматизованої інформаційної системи РФ, що відстежує обороти алкогольної та спиртовмісної продукції. Унаслідок цього зупинилося виробництво на декількох великих пивних заводах.

Від кіберудару призупинили роботу онлайнмагазини.

"Замість кількох кліків за комп'ютером дали росіянам можливість прогулятися кілька кілометрів за омріяною покупкою. Свіже повітря корисне для мозку", – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Окрім того, другий тиждень поспіль паралізовано роботу десятків російських електронних систем для публічних закупівель, через що в росіян зриваються торги.

Через збої у роботі системи подачі електронної звітності, які спричинили кібератаки, жителі РФ вже кілька тижнів не можуть надати звітність вчасно.

Також постраждали російські пропагандистські ЗМІ.

"Традиційно залишаємо росіян без порції свіжої пропаганди, – прокоментували у відомстві.

Нагадаємо, у Держспецзвязку попередили українців про можливу активізацію російських хакерів 9 травня і розповіли, як захиститися від кібератак.