Польові причіпні гаубиці калібру155 міліметрів виробництва компанією BAE Systems, надані Україні західними партнерами, передано у бойові підрозділи. З допомогою гаубиць М777 українська армія вже знищує російських окупантів.

Відеозапис одного з перших пострілів з американської зброї оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Раніше представник Пентагону заявив, що більш ніж половина із 90 гаубиць, які США направляють в Україну, вже у країні. 50 українців пройшли навчання на гаубицях, вони збираються повернутися в Україну та "навчити своїх товаришів".

За словами радника глави ОП Олексія Арестовича, українська армія піде у контрнаступ, щойно отримає обіцяну Заходом важку зброю. За його розрахунками, контрнаступу можна очікувати ближче до липня.

Нагадаємо, що, окрім США, гаубиці М777 Україні поставили Канада, а також Австралія.

2 травня повідомляли, що Україна отримала від США вже 80% обіцяних гаубиць M777.