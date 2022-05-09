«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
ГоловнаСуспільствоВійна

Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777

Зброю надали Україні США, Канада та Австралія.

Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Фото: defence-ua.com

Польові причіпні гаубиці калібру155 міліметрів виробництва компанією BAE Systems, надані Україні західними партнерами, передано у бойові підрозділи. З допомогою гаубиць М777 українська армія вже знищує російських окупантів.

Відеозапис одного з перших пострілів з американської зброї оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Раніше представник Пентагону заявив, що більш ніж половина із 90 гаубиць, які США направляють в Україну, вже у країні. 50 українців пройшли навчання на гаубицях, вони збираються повернутися в Україну та "навчити своїх товаришів".

За словами радника глави ОП Олексія Арестовича, українська армія піде у контрнаступ, щойно отримає обіцяну Заходом важку зброю. За його розрахунками, контрнаступу можна очікувати ближче до липня.

Нагадаємо, що, окрім США, гаубиці М777 Україні поставили Канада, а також Австралія. 

2 травня повідомляли, що Україна отримала від США вже 80% обіцяних гаубиць M777.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також