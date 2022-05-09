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Одеську область обстріляли ракетами з Криму

Нанесли чотири удари.

Одеську область обстріляли ракетами з Криму
Фото: facebook.com/PvkZahid

9 травня по Одеській області нанесли удар чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу “Бастіон”.

Про це повідомив речник голови ОВА Сергій Братчук.

Удари нанесли з окупованого Криму.

“Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону”, – повідомили у командуванні.

Нагадаємо, Росія атакує Одещину третій день поспіль. 7 травня ворог завдав по Одесі чергових ракетних ударів. Було влучання в будівлі, зруйнована зона відпочинку, меблева фабрика. Вибухова хвиля пошкодила 252 квартири в будинку поруч із підприємством. Також росіяни поцілили у одеський аеропорт та один із районів області. 

Під ворожим вогнем Одеса опинилася і 8 травня. Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що внаслідок обстрілів постраждали 3 людини. Після атаки без світла перебувають 6 населених пунктів. 

Оперативне командування "Південь" повідомило, що корабельне угруповання флоту Росії перебуває в готовності до завдання ракетних ударів. Воно налічує щонайменше шість кораблів та два підводних човни, які оснащені понад 50 крилатими ракетами.

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