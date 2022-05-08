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На Одещині внаслідок російських обстрілів без світла опинилися шість населених пунктів

У Болградському районі пошкоджена підстанція.

На Одещині внаслідок російських обстрілів без світла опинилися шість населених пунктів
Фото: Думская

На Одещині внаслідок російських обстрілів без світла опинилися шість населених пунктів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. 

"В Болградському районі зруйнована підстанція. Через що в шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені обʼєкти інфаструктури області", - розповів він.

Також Марченко зазначив, що українські сили ППО збили над Одеською областю чотири ворожі ракети.

"Ось такий день памʼяті та примирення. Саме таким бачить мир російська наволоч", - додав він.

Нагадаємо, що 8 травня Росія атакувала Одесу трьома ракетами, зруйнована зона відпочинку та поранено одну дівчину. 

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