На Одещині внаслідок російських обстрілів без світла опинилися шість населених пунктів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"В Болградському районі зруйнована підстанція. Через що в шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені обʼєкти інфаструктури області", - розповів він.

Також Марченко зазначив, що українські сили ППО збили над Одеською областю чотири ворожі ракети.

"Ось такий день памʼяті та примирення. Саме таким бачить мир російська наволоч", - додав він.

Нагадаємо, що 8 травня Росія атакувала Одесу трьома ракетами, зруйнована зона відпочинку та поранено одну дівчину.