Зеленський: кінцевою метою України є забезпечення повного виведення військ РФ з усієї території України – заява G7

Лідери G7 засудили загарбницьку війну, що розпочала та веде Росія проти України, та заявили про непорушну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Про це йдеться в підсумковій заяві «Групи семи». Водночас лідери зазначили, що під час спілкування президент Зеленський заявив, що «кінцевою метою України є забезпечення повного виведення російських військових сил і техніки з усієї території України та її здатності захистити себе в майбутньому», - зазначається у заяві, що опублікована на сайті Білого дому.

За підсумками спілкування лідери G7 запевнили президента Зеленського у «постійній готовності взяти на себе подальші зобов’язання, щоб допомогти Україні забезпечити її вільне та демократичне майбутнє, щоб Україна могла захистити себе зараз і стримувати майбутні акти агресії».

З цією метою «Група семи» пообіцяла продовжити постійну військову та оборонну допомогу Збройним силам України та розширити співпрацю із захисту від інформаційних та кіберзагроз. Водночас у G7 пообіцяли, що й надалі «підтримуватимуть Україну у підвищенні її економічної та енергетичної безпеки».

«Група семи» заявила, що продовжить надавати Україні фінансову підтримку, щоби допомогти Україні «ліквідувати фінансові розриви та надати базові послуги її населенню, а також розробимо варіанти – співпрацюючи з українською владою та міжнародними фінансовими установами – для підтримки довгострокової відновлення та реконструкції», - йдеться у заяві.

G7 пообіцяла докласти зусиль, «щоби притягнути до відповідальності Президента Путіна та архітекторів і спільників цієї агресії, включаючи режим Лукашенка в Білорусі, за їхні дії відповідно до міжнародного права».Разом з тим «Група семи» засудила спроби Росії замінити демократично обрану українську місцеву владу нелегітимним шляхом.

«Ми не визнаємо ці дії, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України», - зауважується в заяві.

Водночас лідери G7 зобов’язалися поступово відмовитися від залежності від російської енергії, в тому числі шляхом поступового припинення або заборони імпорту російської нафти. Вживати заходів з заборони надання ключових послуг, від яких залежить Росія, щоб посилити її ізоляцію в усіх секторах її економіки.

«Також ми продовжуватимемо вживати заходів проти російських банків, пов’язаних із світовою економікою та системно критичних для російської фінансової системи. Ми вже серйозно погіршили здатність Росії фінансувати свою загарбницьку війну, атакуючи її Центральний банк і найбільші фінансові установи», - йдеться у заяві.

«Група семи» пообіцяла продовжити зусилля, «щоб відбити спроби російського режиму поширювати свою пропаганду» та посилити кампанію проти російських фінансових еліт і членів їх сімей, «які підтримують президента Путіна у його військових зусиллях і розтринькують ресурси російського народу».

G7 разом з ООН закликали Росію припинити блокаду українських портів та будь-яку іншу діяльність, «яка ще більше перешкоджає українському виробництву та експорту харчових продуктів, відповідно до її міжнародних зобов’язань. Невиконання цього буде розцінено як напад на продовольчу безпеку світу.

«Ми будемо активізувати зусилля, щоб допомогти Україні зберегти виробництво з огляду на наступний сезон збору врожаю та експорт, в тому числі альтернативними маршрутами».

Президент США Джо Байден за пудсумками зустрічі написав у Twitter: "Сьогодні я говорив з лідерами G7 і президентом Зеленським про нашу залізну єдність і відданість продовжувати зміцнювати Україну і посилювати біль Путіна".