Сполучені Штати анонсували нові санкції проти Росії

Під обмеження потраплять: телеканали, керівництво банків, підприємства з виготовлення ядерних компонентів та зброї.

Сполучені Штати анонсували новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема йдеться про обмеження роботи російських телеканалів, експортні обмеження та санкції проти керівників російських фінансових установ. Також запроваджується заборона американцям надавати росіянам бухгалтерські та консультаційні послуги. Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Три російські телевізійних канали, що перебувають під санкціями США, - це Перший канал, Телеканал Росія-1 і Телекомпанія НТВ", повідомили в адміністрації Байдена.Усі три мережі були одними з найбільших одержувачів іноземних доходів, які повертаються до доходів російської держави".

Водночас США запровадять санкції щодо восьми представників керівництва Ощадбанку та ще 27 із Газпромбанку, а також проти Московського індустріального банку та десяти його дочірніх структур.

"Це не повний блок. Ми не заморожуємо активи Газпромбанку і не забороняємо будь-які операції з Газпромбанком, – сказав журналістам високопоставлений чиновник адміністрації Байдена. — Ми сигналізуємо про те, що Газпромбанк не є безпечним притулком, і тому ми накладаємо санкції на деяких з їхніх топменеджерів, щоб створити ефект", - сказав високпоставлений чиновник CNN.

Вісім керівників російського Сбербанку, який володіє третиною російських банківських активів, також були додані до санкційного списку.

Крім того, Сполучені Штати встановлять нові експортні обмеження щодо Росії, зокрема йдеться про постачання промислової та сировинної продукції, зокрема виробів з деревини, промислових двигунів, котлів, двигунів, вентиляторів та вентиляційного обладнання, бульдозерів та багато інших предметів промислового призначення.

"Цей новий контроль ще більше обмежить доступ Росії до предметів і доходів, які можуть підтримати її військовий потенціал",- йдеться на сайті Білого дому.

Крім заборони на експорт російських промислових послуг США також запровадять санкції проти ТОВ «Промтехнологія», яке виробляє зброю, в тому числі гвинтівки, які використовуються російськими військами в Україні. Також проти семи судноплавних компаній, які володіють або експлуатують 69 суден; і одної морської буксирувальної компанії. Комісія ядерного регулювання також призупинить дію генеральних ліцензій на експорт до Росії вихідних матеріалів, спеціальних ядерних матеріалів, побічних продуктів і дейтерію.

За даними CNN йдеться про заборону експорту урану, плутонію або інших продуктів, пов'язаних з ядерною сферою.

США також введуть заборону для американських громадян і компаній на надання російським фірмам послуг у галузі аудиту, консалтингу та маркетингу.