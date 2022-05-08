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Посольство Канади поновлює свою роботу в Києві

Трюдо взяв участь у піднятті канадського прапору. 

Фото: twitter.com/PaulCTV

Сьогодні, 8 травня, посольство Канади поновило свою роботу у Києві. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо взяв участь у піднятті канадського прапора поблизу будівлі посольства. Про це повідомив журналіст Пол Воркман у Twitter. 

"Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо піднімає кленовий лист (прапор Канади, - ред.) над посольством в Києві з нагоди його відкриття", - говориться в повідомленні.

Водночас кореспондент написав, що Трюдо провів день з президентом України Володимиром Зеленським.

Голова уряду Канади Джастін Трюдо приїхав до України та побував в Ірпені.

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