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Молдові зараз нічого не загрожує, - Санду

Але молдовська влада зберігає пильність.

Молдові зараз нічого не загрожує, - Санду
Фото: president.gov.ua/

Президентка Молдови Мая Санду запевнила, що її країні зараз нічого не загрожує, але влада продовжує уважно стежити за розвитком подій.

Про це вона повідомила 7 травня на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, який прибув до Кишинева з офіційним візитом, повідомляє Newsmaker.

"Обговорила з президентом Науседою ситуацію, що склалася в Молдові. Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні. Ми також перебуваємо у постійному контакті з нашими зовнішніми партнерами та друзями", — сказала Санду.

Президентка наголосила, що пріоритетом влади є збереження миру.

"Наші аналізи та аналізи наших партнерів показують, що сьогодні Молдові нічого не загрожує, але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом влади є збереження миру, життя та безпеки громадян", - заявила Санду.

4 травня Міністерство оборони заявило, що наразі не бачить величезної загрози для України з боку Придністров'я, але уважно стежить за ситуацією в невизнаній республіці. 

А у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про те, що Росія нагнітає ситуацію в Придністровському регіоні Молдови для психологічної атаки на Україну та щоб розпорошити сили української армії.

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