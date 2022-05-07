Молдові зараз нічого не загрожує, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду запевнила, що її країні зараз нічого не загрожує, але влада продовжує уважно стежити за розвитком подій.

Про це вона повідомила 7 травня на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, який прибув до Кишинева з офіційним візитом, повідомляє Newsmaker.

"Обговорила з президентом Науседою ситуацію, що склалася в Молдові. Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні. Ми також перебуваємо у постійному контакті з нашими зовнішніми партнерами та друзями", — сказала Санду.

Президентка наголосила, що пріоритетом влади є збереження миру.

"Наші аналізи та аналізи наших партнерів показують, що сьогодні Молдові нічого не загрожує, але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом влади є збереження миру, життя та безпеки громадян", - заявила Санду.

4 травня Міністерство оборони заявило, що наразі не бачить величезної загрози для України з боку Придністров'я, але уважно стежить за ситуацією в невизнаній республіці.

А у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про те, що Росія нагнітає ситуацію в Придністровському регіоні Молдови для психологічної атаки на Україну та щоб розпорошити сили української армії.