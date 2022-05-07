Міністр охорони здоров’я Росії займає високу посаду в ВООЗ

Діючий міністр охорони здоров’я Російської Федерації Михайло Мурашко займає високу посаду у виконавчих органах Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та має право впливу на політику організації.

Про це повідомили аналітики Українського центру охорони здоров’я (UНС).

Так, Мурашко, є членом виконавчого комітету ВООЗ.

Виконавчий комітет ВООЗ складається з 34 членів, які обираються на три роки. Чинний комітет працює з 2020 по 2023 рік. До обов’язків виконавчого комітету входить погодження порядку денного Генеральної асамблеї ВООЗ та резолюцій, які будуть на ній розглянуті. Водночас комітет працює після Генасамблеї задля сприяння втіленню затверджених рішень і політик. Тобто фактично чинний міністр охорони здоров’я Росії має безпосередній вплив на порядок денний та роботу ВООЗ.

Крім того, до виконавчого комітету входить міністр охорони здоров’я Білорусі Дмитро Піневич.

Зазначимо, що у ВООЗ досить довгий час уникали публічного визнання факту повномасштабного вторгнення та проведення активних бойових дій Росії в Україні, займавши стриману дипломатичну позицію. Зараз організація фіксує факт існування війни на території України та масштабних руйнувань медичної інфраструктури.

До того ж голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус розкритикував увагу до війни в Україні, зазначивши, що “ситуація в Україні – глобально значуща, але іншим "кризам" не приділяли достатньо уваги”, повідомив theguardian.com.

Росія залишається повноправною країною-членом ВООЗ, на неї не накладено жодних санкцій.

Своєю чергою, як пише Reuters, дипломатичне представництво України закликає Європейський офіс ВООЗ провести термінове засідання щодо впливу російського вторгнення на охорону здоров’я. Лист-звернення підписало 38 країн-членів ВООЗ.