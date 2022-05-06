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​Понад 200 українських військових пройшли навчання з гаубицями M777, – Пентагон

Також 60 українських військових навчилися керувати бронетранспортерами М-113.

Понад 200 українських військових пройшли навчання на гаубицях M777, наданих Україні Сполученими Штатами. 

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Зараз працювати з гаубицями навчаються ще понад 150 українських бійців, додав він.

«Також 60 українських військових навчилися керувати бронетранспортерами М-113, і ще близько 50 зараз проходять навчання цьому», – сказав Кірбі. 

Ще 15 українських військових пройшли навчання з використанням мобільної радіолокаційної системи протиповітряної оборони Q-64, зазначив представник Пентагону. 

Раніше Пентагон повідомив, що американські військові розпочали додаткове навчання українських воїнів на військових об’єктах США в Німеччині.

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