Джонсон закликав Макрона не вести переговори з Росією на її умовах

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і привітав його з нещодавньою перемогою на виборах.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Британії.

Джонсон і Макрон домовилися активізувати відносини між країнами і разом працювати для вирішення спільних проблем.

Також вони засудили "смертельну безглуздість" Путіна і погодились тісніше координувати питання щодо довгострокової безпеки та економічної підтримки України, а також заходів з ізоляції Росії.

Джонсон розповів Макрону про свій візит до Києва минулого місяця та висловив переконання в тому, що Україна, підтримана належним рівнем оборонної військової допомоги, переможе. Він закликав не вести будь-які переговори з Росією "на умовах, які довіряли б фальшивому наративу Кремля про вторгнення".

Співрозмовники висловили занепокоєність із приводу наслідків вторгнення РФ в Україну для глобальних цін на енергоносії та продовольство та погодились працювати через G7, щоб пом’якшити цей вплив.

Джонсон та макрон також обговорили можливості для більшого економічного та технологічного співробітництва між Великобританією та Францією.

Нагадаємо, 3 травня Макрон провів двогодинні телефонні переговори з Путіним. Президент Франції вперше з моменту оприлюднення воєнних злочинів російської армії в Бучі зателефонував очільнику Кремля. Російська сторона повідомила, що Путін розповідав про позицію РФ у переговорах з Україною і запевняв, що Росія "відкрита до діалогу", попри "неготовність Києва до серйозної роботи".