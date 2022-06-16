Макрон: "Франція підтримуватиме Україну, щоб вона "могла протистояти і перемогти" російський наступ"

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх формах, щоб вона "могла протистояти і перемогти" російський наступ.

Про це він заявив під час візиту до Ірпеня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "France 24".

"Ми продовжимо цю підтримку у довгостроковій перспективі у всіх її формах... Я завжди був постійний. Франція була поряд з Україною з першого дня", - зазначив Макрон.

Він також заперечив будь-які розбіжності із президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні необхідно, щоб Україна могла чинити опір і перемагати... Ми на боці українців та українок однозначно", - додав Макрон.

Президент Франції назвав Ірпінь "героїчним містом", де було зупинено наступ російської армії.

"Ми всі бачили ці зображення зруйнованого міста, яке одночасно і героїчне місто, оскільки саме тут, серед інших місць, українці зупинили російську армію, що наступала на Київ. Тож треба представляти героїзм армії та українського населення", - наголосив Макрон.

Нагадаємо, сьогодні Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс прибули в Україну з візитом.

У квітні Макрон, який отримав найбільшу підтримку французів на президентських виборах, відмовився називати геноцидом дії Росії у війні проти України і назвав росіян і українців "братами". Водночас президенти Польщі та США переконані, що президент Путін цілеспрямовано знищує українську націю.

У МЗС України відреагували на словам Макрона і наголосили, що Україна та Росія були близькі через історичні обставини, але "братерство народів" є вигаданим. "Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі у 2014 році. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що після масових злочинів і вбивств, які вчинили російські військові в Україні, ніхто не має морального права говорити про "братерство".

Тоді Зеленський запросив Макрона відвідати Україну, щоб той на власні очі побачив звірства російських військових і зрозумів, що це - не просто війна, а геноцид українського народу.

Макрон відповів, що приїде до Києва, "коли зможе принести реальну користь".