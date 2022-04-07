Анджей Дуда визнав дії Росії в Бучі геноцидом

Президент Польщі Анджей Дуда розцінює дії РФ як геноцид та вважає, що Європа має поставити ультиматум Путіну. Про це він розповів в інтерв’ю на CNN.

На запитання ведучої, чи погоджується він із оцінкою Зеленського дій Росії в Бучі як геноциду, Дуда відповів, що з цим "важко не погодитися". "Мета цього вторгнення – знищити українську націю",- сказав Дуда. Він додав, що загибель такої кількості мирних жителів свідчить про справжні наміри Росії.

"Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу. Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає ці умови, нам нема про що буде говорити",- заявив Дуда.

На запитання, чи діють санкції проти Росії, Дуда сказав, що "санкції мають бути ще жорсткішими".

"Але це дуже складне завдання. Найкраще було б заблокувати Росію від продажу її сировини: газу, але в першу чергу – від нафти",- додав він.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про деталі нових санкцій проти Російської Федерації.